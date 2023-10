El expresidente de la República, Alberto Fujimori, reapareció ante el Poder Judicial para sustentar su demanda de hábeas corpus a fin de que se reactive la sentencia del Tribunal Constitucional y se de cumplimiento a su excarcelación.

Fujimori, actualmente recluido en el penal de Barbadillo por una condena de 25 años por los delitos de homicidio y secuestro agravado por los Casos Barrios Altos y La Cantuta, se presentó virtualmente este 4 de octubre ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

En ese sentido, el juez Néstor Fernando Paredes Flores le concedió cinco minutos para sus alegatos. Alberto Fujimori estuvo acompañado de su abogado Elio Riera Garro.

“Mi condena de 25 años fue interrumpida por un indulto humanitario que, posteriormente, fue anulado. Yo me considero totalmente inocente, fui condenado por un supuesto secuestro agravado cuando esto no fue claramente así y por crímenes de la Cantuta y Barrios Altos por una autoría mediata que no concuerda con la realidad de la época”, dijo Fujimori.

El exjefe de Estado señaló que la estrategia que usó su gobierno para combatir el terrorismo estuvo ligada al total respeto de los derechos humano. “Una fue la ley de arrepentimiento y, segundo, el proceso de detención de los supuesto terroristas”, añadió.

Fujimori mostró recortes periodísticos con informaciones y balances de su nombrada lucha contra el terrorismo. De lado, consideró que su excarcelación debe darse por su actual estado de salud.

“Considero que la anulación de mi indulto fue injusta y sin fundamente. Me encuentro con una salud deteriorada, tengo 85 años y desde la anulación del indulto (2017) he tenido una intensificación de la gravedad de mi salud”, alegó.

“En octubre de 2021 se me presenta un cuadro de infarto, tengo el corazón con un infarto agudo de miocardio. Además, la enfermedad pulmonar que está dentro del grupo de la fibrosis pulmonar que me ha hecho oxigeno dependiente. Por esto, me considero totalmente inocente y considero que el indulto fue debidamente sustentado”, acotó Fujimori, quien finalizó diciendo que hace poco tuvo otra recaída.

Tras las declaraciones de Fujimori, el juez Néstor Fernando Paredes informó que la causa quedará al voto y dio por concluida la audiencia.