El periodista Aldo Mariátegui sorprendió al ‘pronosticar’ un posible triunfo de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 6 de junio.

Durante su programa “Yo Caviar”, Aldo Mariátegui le respondió al caricaturista Carlos Tovar “Carlín” del diario La República, quien se burló de las advertencias de Aldo sobre la izquierda peruana.

“(’Carlín) me dice ‘¿tienes pasaporte extranjero para irte a otro país? Porque con Humala vienen los chavistas’, sí, casi vienen los chavistas pues, en el año 2006 era chavista completamente; ‘Humala es mansa paloma al lado de la verdadera chavista que es Verónika Mendoza’, sí, Verónika Mendoza es chavista, no es mentira; ‘Verónika es Donald Trump al lado de Castillo’, sí, es muy radical Castillo, es más radical incluso que Verónika Mendoza, que era bastante radical, que ahora los caviarines, los millennials dicen que es una especie de socialdemócrata; no, no, era bien radical, lo que pasa es que ha salido este que es ‘heavy metal’ y que posiblemente salga elegido presidente”, dijo Aldo Mariátegui.

En ese sentido, el periodista advirtió que el crecimiento de Pedro Castillo es similar al de Alberto Fujimori en 1990, por lo que pronosticó su triunfo en la segunda vuelta y pidió a los peruanos que hagan un “plan B”.

“Saquen su visa, hagan su plan B, este va a ganar porque ya se les metió en la cabeza al (sector socioeconómico) C y D y a esos no los convences, ya lo vimos con Fujimori en los 90, ya lo vimos con Humala en el 2006, en el 2011, no los convences y esto va a ser de cine terror, qué cuadros tiene, qué ministros va a poner... No quiero ni pensarlo, por lo pronto ya uno ve los congresistas que ha puesto y es para salir corriendo”, expresó Aldo Mariátegui.

