Ante los pedidos de algunos para que una vez en el poder libere al exmandatario Pedro Castillo, voces se alzaron para advertir a la presidenta electa Keiko Fujimori que una medida en tal sentido sería ilegal o un grave error político que le jugaría mal a nuestro país.

Al respecto, el excongresista Víctor García Belaunde señaló que, si el líder del Partido de Buen Gobierno, Jorge Nieto, considera viable liberarlo, debe impulsarlo en el próximo Parlamento y no exigirlo a un gobierno que está por concluir o aconsejarlo a uno que se inicia.

Bancada

“Si Nieto tiene su bancada, que lo plantee en el próximo Congreso” en una amnistía, señaló.

A Panamericana, García declaró que no puede hablarse de perdón si el expresidente no reconoce responsabilidad por su golpe del 7 de diciembre de 2022, hecho por el que purga condena.

“¿Cómo vas a indultar a una persona? Porque el indulto es un perdón. ¿Cómo vas a perdonar a una persona que no ha pedido perdón por lo que ha hecho?”, expresó.

Inviable

En tanto, el analista Alfonso Baella Herrera alertó Fujimori afectaría la gobernabilidad si libera a Castillo.

Dijo que el consejo de Nieto para una liberación del golpista es una “trampa” que podría desencadenar una grave crisis institucional.

Acotó que se induce a la presidenta electa a cometer un acto que pondría en riesgo su permanencia en el cargo, porque liberar a Castillo es jurídicamente inviable.

De intervenir Fujimori en el caso Castillo podría ser una invasión de competencias de otro poder del Estado, indicó Baella.