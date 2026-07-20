Keiko Fujimori, una vez sea presidenta, no debería soltar al golpista, aconseja “Vitocho”.
Keiko Fujimori, una vez sea presidenta, no debería soltar al golpista, aconseja “Vitocho”.

Ante los pedidos de algunos para que una vez en el poder libere al exmandatario Pedro Castillo, voces se alzaron para advertir a la presidenta electa Keiko Fujimori que una medida en tal sentido sería ilegal o un grave error político que le jugaría mal a nuestro país.

Al respecto, el excongresista Víctor García Belaunde señaló que, si el líder del Partido de Buen Gobierno, Jorge Nieto, considera viable liberarlo, debe impulsarlo en el próximo Parlamento y no exigirlo a un gobierno que está por concluir o aconsejarlo a uno que se inicia.

Bancada

“Si Nieto tiene su bancada, que lo plantee en el próximo Congreso” en una amnistía, señaló.

A Panamericana, García declaró que no puede hablarse de perdón si el expresidente no reconoce responsabilidad por su golpe del 7 de diciembre de 2022, hecho por el que purga condena.

“¿Cómo vas a indultar a una persona? Porque el indulto es un perdón. ¿Cómo vas a perdonar a una persona que no ha pedido perdón por lo que ha hecho?”, expresó.

Inviable

En tanto, el analista Alfonso Baella Herrera alertó Fujimori afectaría la gobernabilidad si libera a Castillo.

Dijo que el consejo de Nieto para una liberación del golpista es una “trampa” que podría desencadenar una grave crisis institucional.

Acotó que se induce a la presidenta electa a cometer un acto que pondría en riesgo su permanencia en el cargo, porque liberar a Castillo es jurídicamente inviable.

De intervenir Fujimori en el caso Castillo podría ser una invasión de competencias de otro poder del Estado, indicó Baella.