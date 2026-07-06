Al asumir la jefatura de Estado, el 28 de julio, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no tendrá una “luna de miel” o período de gracia de la oposición, tal como algunos reclaman a favor de la gobernabilidad.

Así lo destacó el analista político Iván Hurtado, al señalar que Fujimori no tendrá un clima benévolo al tomar el cargo de presidenta, “sino todo lo contrario”.

A prepararse

Iván Hurtado aseguró que Fujimori deberá prepararse para afrontar un escenario político exigente.

“Debería conformar un gabinete integrado por profesionales que compartan su visión de gobierno y los objetivos de su gestión, más allá de complacer a las exigencias de la clase política”, aseveró.

Oficial

En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó la Resolución 1625-2026-JNE, que proclama oficialmente a la fórmula ganadora de las Elecciones Generales 2026 para el periodo 2026-2031, con 50,135 % de los votos válidos (9′223,396), en la segunda vuelta del 7 de junio: Keiko Fujimori (presidenta), Luis Galarreta (primer vicepresidente) y Miguel Torres (segundo vicepresidente).

“Estamos dispuestos a trabajar con lealtad, experiencia y patriotismo”, ofreció el congresista Jorge Montoya a Keiko Fujimori.

Japonesa

Además, a nombre de su país, la primera ministra de Japón, la ultraconservadora Takaichi Sanae, envió una carta de felicitación a Fujimori por su elección.

En la misiva, Sanae resaltó las intenciones de Japón para reforzar la histórica relación bilateral entre ambas naciones conectadas por el océano Pacífico y entre las que existen intercambios culturales y comerciales.