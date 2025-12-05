“La campaña electoral puede ser realmente muy violenta” por la presencia de intereses vinculados a economías mafiosas, como la minería ilegal y el narcotráfico, en varias zonas del país, advirtió el criminólogo y exviceministro del Interior, Nicolás Zevallos.

Lo que podría ocurrir, detalló, es que se reporten amenazas continuas a aquellos candidatos a diversos puestos que decidan enfrentarse al crimen, o que hayan candidatos vinculados a intereses criminales que pugnan entre sí por un cargo en el poder.

“Lo más crítico es que el crimen organizado mate a un candidato que ha decidido hacerle frente. Esperemos que no ocurra. El segundo riesgo es que los candidatos tengan temor de hablar del tema y el tercero, que alguien vinculado a estas mafias llegue al poder”, alertó.

Para Zevallos, “no hay que restarle importancia a ningún ataque” y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería enfocar en su unidad que ve conflictos la variable economías ilegales y crimen organizado, para articular medidas con la Policía, Fiscalía y otras instituciones.

Saludan plan de seguridad del gobierno

El presidente del JNE, Roberto Burneo, respaldó el plan de seguridad electoral anunciado por el Ejecutivo y señaló que la protección debe iniciar antes del 23 de diciembre, fecha en que se oficializan las candidaturas.

“Las amenazas o hechos de violencia recientes, como el asesinato de un precandidato en Piura, exigen activar los protocolos de seguridad de inmediato”, indicó.

Es inviable que se pueda dar chalecos antibalas a todos los candidatos debido a que son muchos, precisó Nicolás Zevallos.