Aunque ayer salió sonriente del penal de Barbadillo, tras ordenarse que afronte en libertad el juicio por el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua, su suerte podría estar echada. Es que para el expresidente Martín Vizcarra, acusado de recibir 2,3 millones de soles en coimas cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014), la Fiscalía pide 15 años de cárcel y el proceso está próximo a dictarse sentencia.

“No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. En eso debería pensar Martín Vizcarra pues ya pronto vendrá su sentencia definitiva y se le volverá a borrar la sonrisa”, comentó el analista político Juan Sheput en la red X.

Luego pidió adoptar las medidas necesarias para evitar que fugue o que se asile, como hizo la exprimera dama Nadine Heredia al refugiarse en Brasil.

Jura que no fugará

“Estuve 22 días privado de la libertad injustamente. (...) Dentro del sistema de justicia, hay operadores políticos con otra agenda”, declaró Vizcarra a su salida del penal y ante los aplausos de sus partidarios.

“En estos 22 días la he pasado muy dificil, el primer día, en la carceleta de La Victoria, he dormido en un piso frío. Después, cuando me trasladaron sin justificación al penal de Piedras Gordas, por cinco días, dormí con internos contagiados de sida y tuberculosis”, narró.

Garantizó que seguirá afrontando el proceso judicial en su contra y no se fugará.

Vizcarra, pese a este juicio y estar inhabilitado para ejercer un cargo público, seguirá con sus actividades proselitistas.