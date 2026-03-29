El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, alertó ayer sobre el grave peligro que generan varias de las leyes que, dictadas por el Congreso, comprometerán el presupuesto del próximo Gobierno al incrementar el gasto público, incluido el de planillas.

“Están utilizando el dinero de todos los peruanos de manera muy irresponsable”, recalcó, al señalar que, en solo tres sesiones del pleno del Congreso en marzo, se aprobó iniciativas de gasto público con un costo anual de S/11,500 millones, que equivale a un punto de Producto Bruto Interno (PBI) y ocho veces y media el presupuesto del programa Pensión 65.

“Como son gastos permanentes, va a comprometer la sostenibilidad fiscal del país porque están sistemáticamente metiendo gastos, reduciendo impuestos y haciendo otras medidas que hacen que la trayectoria de la deuda sea sostenidamente hacia arriba y, en algún momento, no vas a poder contenerla”, subrayó Alonso Segura.

Niños son víctimas

“Es tres veces el programa de artículo nutricional también para millones de niños en todo el Perú y es casi el doble que el gasto en infraestructura educativa de los tres niveles de Gobierno. O sea, son cantidades enormes”, explicó Alonso Segura en RPP.

Puso como ejemplos a la ley que incrementa pensiones de los maestros jubilados y cesantes a S/3300 mensuales y a la ley de aumento del régimen pensionario militar y policial con un costo total de S/15,000 millones.

Leyes

A ello, enfatizó, se agrega la ley que, recién promulgada por el presidente José Balcázar, otorga gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores bajo el régimen CAS con un costo superior a los S/3000 millones anuales.

“Han hecho este año ya el incremento de planilla y pensiones públicas más grande de la historia”, acotó Alonso Segura.

Segura refirió que solo las normas aprobadas en marzo obligan al Ministerio de Economía y Finanzas a buscar más de S/6500 millones adicionales al presupuesto público para financiarlas desde este año.