Pocos o nulos resultados probatorios son de esperar de los allanamientos a 27 inmuebles en Lima y provincias vinculados a 23 investigados por el Ministerio Público, incluidas las jóvenes contratadas en Palacio de Gobierno y otras instituciones del Estado durante la gestión del vacado expresidente José Jerí.

Tal conclusión se desprende de las apreciaciones del abogado penalista Andy Carrión, quien señaló que las diligencias en torno a las mujeres contratadas se realizaron tarde.

En el pódcast “Chancho Flaco”, José Jerí no “descartó” postular a la Presidencia porque “un político tiene aspiraciones”.

Investigaciones

El abogado penalista Andy Carrión explicó que la lentitud de las investigaciones fiscales sobre las contrataciones de cinco mujeres en el Estado, tras reunirse con Jerí, a veces hasta altas horas de la noche, hacen que las pruebas se pierdan.

Este caso es por los presuntos delitos de tráfico de influencias -considerado el “delito madre” de la investigación-, negociación incompatible y colusión agravada.

Tiempo

“Ha pasado ya mucho tiempo desde que se produjeron estas contrataciones hasta que se hayan realizado (el último viernes) las diligencias de allanamiento e incautaciones. No sé cuál ha sido el motivo, pero la lentitud en este tipo de diligencias hace que ya se pierda la prueba”, declaró Carrión a radio Exitosa.

En derecho procesal existe el principio en latín “lassata hoc tempore, diffícile probátio”, que se traduce como “a medida que pasa el tiempo, la prueba se vuelve difícil”, y se aplica a este caso.