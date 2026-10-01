En los próximos días, el Ministerio de Educación (Minedu) facultará a los colegios a expulsar a los alumnos violentos, algo que impide la vigente y permisiva normativa.

Al respecto, el ministro de Educación José Chang, remarcó que, con las nuevas disposiciones, los escolares separados definitivamente de escuelas recibirán clases de noches, los fines de semana o de forma virtual para no estar más en contacto con sus víctimas, como hoy sucede.

¡Fuera agresores!

“No podemos tener a un agresor al costado del agredido. Esto no significa restringirle el derecho de estudio al agresor, porque podría ir a un centro de educación básica alternativa o (estudiar) de manera remota”, enfatizó el ministro.

Autoridad

El ministro refirió que se emitirá una directiva que “repondrá la autoridad” de directores y docentes para sancionar y expulsar a estudiantes agresores, tras la conmoción por el caso de violación sexual contra un menor en el Liceo Naval Almirante Guise, plantel que incluso tiene antecedentes de violencia.

Durante su presentación en la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, Chang explicó que el objetivo es restablecer la autoridad y el orden, proteger a los estudiantes y garantizar que las escuelas sean espacios seguros para aprender.

Psicólogos

En ese marco, el Minedu convocará al Colegio de Psicólogos del Perú, así como a especialistas y representantes de la comunidad educativa, para participar en la elaboración de las normas y medidas que fortalecerán la prevención, la atención y la respuesta frente a los casos de violencia escolar.

Recordó que existe una ley de 2025 que restringe el uso de celulares en colegios y que hasta la fecha no ha sido reglamentada.