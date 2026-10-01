Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres en todo el continente americano. En el Perú, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsa), se estiman 7797 nuevos casos de cáncer de mama al año, lo que equivale a que 21 mujeres reciban este diagnóstico cada día.

En América Latina, muchos de los diagnósticos de cáncer de mama llegan en etapas avanzadas, cuando las probabilidades de un tratamiento efectivo se reducen. Frente a ello, es clave acercar información y herramientas de detección temprana a más mujeres en espacios donde transitan a diario.

CAMPAÑA

Ante esta realidad, el próximo 2 de octubre, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en alianza con LÍNEA 1 del Metro de Lima, Auna presenta su campaña “Cáncer de mama: Con prevención somos más fuertes”, en la Estación Angamos.

“En Auna, llevamos más de 30 años de liderazgo oncológico en la región, acompañando a nuestros pacientes con un modelo que conecta prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento continuo. Como parte de nuestro compromiso con transformar la salud, queremos llevar ese expertise a las comunidades en las que estamos presentes. Por eso, nos hemos aliado con la LÍNEA 1 del Metro de Lima para compartir esta información en espacios donde miles de personas transitan cada día”, señaló Lucía Chipoco, gerente de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Auna.

Para impulsar la prevención en la región, esta alianza también se está llevando a cabo en Medellín (Colombia) y Monterrey (México), donde Auna, en colaboración con los sistemas de transporte de cada ciudad, busca acercar información oportuna sobre el cáncer de mama. En el Perú, la iniciativa se desarrolla junto a LÍNEA 1 del Metro de Lima, operada por AENZA.

“Cada día más de 600 mil personas se trasladan entre las 26 estaciones de LÍNEA 1. Transformando a este medio de transporte masivo en un espacio útil para brindar información que salva vidas, como la prevención del cáncer de mama”, señala Gisella Alfaro Valle, superintendente de gestión social en LÍNEA 1 del Metro de Lima.

Los chequeos oportunos salvan vidas

Para seguir impulsando la prevención del cáncer de mama, Auna está realizando la donación de 450 mamografías gratuitas en Lima, Arequipa y Chiclayo, en alianza con las ONG TECHO y Perú Pendiente.

“Con esta donación de mamografías, buscamos acercar oportunidades para un diagnóstico temprano a mujeres en situaciones vulnerables. De este modo, podrán tener la posibilidad de acceder a un tratamiento oportuno, en caso sea necesario, que es clave para mejores resultados en el tratamiento”, afirmó Chipoco.

Detectar el cáncer de mama en etapas tempranas puede aumentar de manera determinante las probabilidades de un tratamiento efectivo. Por eso, la campaña invita a las mujeres a conocer su cuerpo, revisarse y no postergar su mamografía, pues la detección temprana salva vidas.