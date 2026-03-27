A la denuncia penal presentada ayer en su contra por presuntamente “difamar” en el debate presidencial a César Acuña, el candidato presidencial por el Frente Esperanza, Fernando Olivera, sumó amenazas de muerte que viene recibiendo y que atribuye al líder y aspirante a presidente por APP.

Igual que Acuña, el candidato Wolfgang Grozo, otro vapuleado por Fernando Olivera en el debate, lo denunciará por difamación agravada.

Amenazas

Fernando Olivera señaló ayer que ha recibido amenazas de muerte después de lanzar serias acusaciones contra Acuña, a quien vinculó con el narcotráfico, lo que dijo sustentará.

“Quiero dejar constancia, responsabilizo a César Acuña de cualquier atentado contra mi vida que se produzca, porque estoy recibiendo amenazas de ese tipo. Mi gente, mi partido, me ha recomendado ya no tener mayores movilizaciones por cuestión de seguridad”, declaró Fernando Olivera a RPP.

Llamada

El candidato de la escoba, quien anuncia una “nueva justicia” con tribunales por elección popular para acabar con los corruptos y las mafias, refirió que su teléfono fue intervenido durante una llamada, cuando conversaba con otra persona, y en medio del diálogo se le amenazó.

“Han penetrado mi llamada telefónica cuando estaba hablando con una persona para decirme ‘ya te mando la moto’. Yo no sé qué sistema han hecho (o) qué tecnología tendrán” para hacerlo, recalcó Fernando Olivera.

Denunciado

Ayer, ante el 16° Juzgado Penal Unipersonal de Lima, Acuña presentó una querella por difamación calumniosa agravada contra Fernando Olivera, al negar que sea narco y líder de una organización criminal.

Su abogado, Elio Riera, se mostró optimista sobre la querella, pero en Willax TV se negó a hablar sobre la hija que Acuña habría tenido tiempo atrás con una menor de edad en un sonado caso.