A pesar de las críticas por favorecer a la minería ilegal, la Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer, en segunda votación, la ley de ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigencia la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape).

La iniciativa obtuvo 13 votos a favor, incluidos de Fuerza Popular, APP, JPP, Somos Perú y Renovación Popular.

El premier Ernesto Álvarez aseguró que es un hecho que el presidente José Jerí promulgará la ley de ampliación del Reinfo, con lo que descartó que la autógrafa sea observada.

La legisadora Karol Paredes (Avanza País) rechazó la ampliación del Reinfo, que debía vencer este 31 de diciembre, porque “no puede sostenerse en la informalidad ni en normas que abren la puerta a la minería ilegal”; mientras José Cueto (Honor y Democracia) alertó que la medida “solo da más margen a los ilegales para actuar impunemente”.

Grave

La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales, advirtió que el debate podría reabrirse en la próxima legislatura, incluso con el fin de ampliar el Reinfo hasta 2027.

Para Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, extender el Reinfo equivale a “extender la informalidad”. El consultor Iván Arenas sostuvo que congresistas agitaron a trabajadores del sector minero bajo la excusa de una ‘”lucha de clases” distribuir los recursos. Se calcula que son más de 35 mil mineros ilegales y mueven más de 20 mil millones de dólares anuales sin pagar impuestos.