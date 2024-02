Aníbal Torres admitió que rompió una de las reglas de conducta que le dictó el Poder Judicial durante el proceso que se le sigue por el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Torres y su defensa se presentaron ante el magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien evaluó imponerle un apercibimiento.

En sesión virtual, el Ministerio Público sustentó su solicitud de apercibimiento contra el exjefe del gabinete. Aníbal Torres rompió una de las medidas por comunicarse con coinvestigados o testigos que hayan declarado o vayan a declarar en la indagación fiscal.

En la audiencia, la Fiscalía sostuvo que hubo una reunión entre Aníbal Torres y el exministro de Defensa Gustavo Bobbio.

“El señor Bobbio reconoce que, después del inicio de este proceso y después de la medida que se impuso contra el señor Aníbal Torres, hubo esta comunicación. El señor Torres sabe que tiene esa prohibición y que el señor Bobbio es testigo”, argumentó la Fiscalía.

Reconocen infracción

En ese sentido, el abogado de Aníbal Torres, Duberlí Rodríguez, argumentó que en la primera conversación con Gustavo Bobbio no hubo infracción, sin embargo, en la segunda, reconoció que hubo un “descuido”.

“Todos los días llegan cientos y cientos de notificaciones del mismo caso, fundamentalmente para el señor Pedro Castillo, y a uno a veces se le va quién está de testigo. Eso, obviamente, lo reconocemos como una omisión y un descuido, pero no es algo sistemático. Es un tema de no haber sido diligente en leer las notificaciones del Ministerio Público para ver quién estaba de testigo”, dijo.

Pidió perdón

Al final de la audiencia, Aníbal Torres ratificó lo de su abogado y afirmó que “efectivamente, he incurrido en negligencia, al no haber advertido que él era testigo. Pensé que si no es procesado, menos puede ser testigo”.

“Ha habido negligencia por no haber advertido yo que el señor Bobbio es testigo. Por ello, pido disculpas a usted, señor magistrado, y por su intermedio, al señor fiscal; hecho que no se va a volver a repetir”, agregó Aníbal Torres.