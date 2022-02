El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, evidenció una animadversión y poca tolerancia hacia los medios de comunicación incluso desde antes de asumir un cargo en el Gobierno de Pedro Castillo.

La reciente denuncia por direccionar políticamente la publicidad estatal son la última demostración de una actitud contra el periodismo de parte del primer ministro llamado a conseguir el voto de confianza el próximo 8 de marzo en el Congreso.

“Muchachito tonto”

En julio del 2021, cuando Torres Vásquez era parte del equipo técnico de Perú Libre, partido por el cual postuló Pedro Castillo, protagonizó una fuerte discusión con el conductor de televisión Mario Bryce luego que el periodista le dijera: “Si están intentando un golpe, no lo celebrarán, correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán”, dicha por el ahora primer ministro.

La consulta causó un enfado en el abogado que insultó al comunicador calificándolo de “tonto” y que “engañaba a la gente”.

“A mí no me vas a atarantar, estás hablando con gente. No es que tú vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio, engañando a la gente, y yo te escucharé. No, muchachito tonto, habla con la verdad y ley. Tú no eres la ley, los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o está opinando tu candidata o Montoya. Aquí en el Perú hay un ordenamiento jurídico”, expresó Aníbal Torres.

Meses más tarde, ya cuando era ministro de Justicia del candidato presidencial al que defendió, recordó el incidente con Mario Bryce y aseguró sentirse arrepentido de sus palabras. “Reaccioné, pero, créeme que me lamenté. Nunca más me va a pasar eso”, dijo a Punto Final.

Medidas legales contra la prensa

En junio del 2021, durante una conferencia dirigida por Dina Boluarte, el reportero Kenneth Vargas de Willax consultó a la entonces candidata a la vicepresidencia si Vladimir Cerrón o los Quispe Palomino (Sendero Luminoso) financiaron a la campaña electoral.

Tras el hecho, Marco Torres, hijo de Aníbal Torres, se acercó para insultar al periodista e increparle por las preguntas. Esta ofensiva, criticada por diversos medios de comunicación fue justificada por el ahora jefe del Gabinete Ministerial y aseguró que tomaría acciones cuando abandone el Ejecutivo.

“Exactamente no les voy a decir en este momento porque soy ministro, pero cuando deje de ser ministro voy a actuar contra esa prensa que ha acusado a mi hijo falsamente”, sostuvo Torres.

“No es una amenaza. Respeto a la prensa, está bien que haga sus observaciones, críticas, opiniones, es correcto, pero lo que no esta bien son las imputaciones dolosas falsas. Eso no está bien en ninguna parte del mundo”, añadió.

Sin entrevistas al presidente

En diciembre del 2021, en el marco de las indagaciones preliminares a cargo de la fiscal anticorrupción Norah Córdova por el caso Petroperú, el entonces ministro de Justicia señaló que existe un supuesto “libertinaje de prensa” y justificó que el mandatario Pedro Castillo no brinde entrevistas a pesar de haber estado 5 meses en el poder en aquel entonces.

“Contra lo que escuché hoy en RPP (8:57am), digo: En el Perú existe libertad y libertinaje de prensa. Un sector mayoritario de esta, difamó al candidato y difama permanentemente al Pdte. Castillo. Los difamadores profesionales no tienen derecho a exigir entrevistas”, escribió en Twitter.

Contra lo que escuché hoy en RPP (8:57am), digo: En el Perú existe libertad y libertinaje de prensa. Un sector mayoritario de esta, difamó al candidato y difama permanentemente al Pdte. Castillo. Los difamadores profesionales no tienen derecho a exigir entrevistas. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) December 23, 2021

“Como nunca informan la verdad”

Cuando se conoció que Aníbal Torres, entonces ministro de Justicia, había dispuesto la salida de Susana Silva como jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se especuló que habría sido porque ella se había negado a beneficiar a Antauro Humala. Ante las preguntas sobre este tema, el ahora premier ironizó y cuestionó a la prensa.

“Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento, voy a hacer que toda la policía se va a almorzar, le voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 km/h para que se vaya. Como nunca informan la verdad...”, dijo brevemente antes de entrar a Palacio de Gobierno.

Conferencia de prensa sin preguntas

El 14 de febrero último, PCM convocó a una conferencia de prensa, pero tras dar su discurso, Aníbal Torres se negó a responder preguntas sobre denuncias periodísticas sobre la gestión de los ministros que integran su Gabinete.

“Las preguntas en esta ocasión se tienen que concretar al punto de la vacancia. Sobre los otros temas vamos a hablar en cualquier momento. Las preguntas son solo sobre el tema que hemos tratado ahora”, se excusó.