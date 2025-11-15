Una raya más al tigre. Mientras el juez Juan Carlos Checkley evalúa dictar cinco meses de prisión preventiva contra la asilada expremier de Pedro Castillo, Betssy Chávez, una fiscalía provincial abrió otra investigación en su contra y su renunciante abogado Raúl Noblecilla.

Ambos son investigados por presentar un certificado médico falso en el juicio oral por el golpe de Estado de Pedro Castillo

El 21 de octubre, Noblecilla presentó el certificado supuestamente emitido por la Clínica Chorrillos para acreditar que la expremier estaba delicada de salud. Los jueces advirtieron “incongruencias” como el número de días de descanso y el sello del Ministerio de Salud a pesar de que se trataba de una clínica privada.

Ante este hecho, los jueces solicitaron información a la clínica y la respuesta se conoció el 28 de octubre. Confirmaron que Betssy Chávez acudió a su local, donde se le indicó los exámenes que debía realizarse y nunca regresó. También negaron tener alguna relación con el médico que firmó el certificado.

Chávez ya no acudió a estas audiencias, hasta que el 3 de noviembre se conoció que estaba asilada en la Embajada de México.

Abogado expulsado

Luego de esta bochornosa situación y otras actitudes de Noblecilla, llevaron a los magistrados a expulsarlo del juicio por seis sesiones y suspenderlo por dos meses en el ejercicio de la profesión. Y se comunicó del hecho a la Fiscalía, que el jueves 6 de noviembre inició la investigación.

Betssy Chávez se asiló en la Embajada de México a poco de terminar el juicio por el golpe de Estado.