El incremento de la remuneración mínima vital (RMV) a S/1300, que en una primera etapa este año sería a S/1230, pasará primero por el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) que se reunirá en el presente mes de agosto.

Así lo confirmó ayer el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, al señalar que las reuniones formales para abordar el incremento se darán tras las conversaciones preliminares del Gobierno con empresarios y trabajadores.

Consejo Nacional del Trabajo

“En el proceso de convocatoria al Consejo Nacional del Trabajo, primero hay una ronda de sensibilidad y vamos invitando individualmente por cada lado ¿Por qué? Porque hay una situación que muchas veces no se dice, se convoca al Consejo Nacional del Trabajo y basta que falte un gremio para que se bloquee”, declaró a RPP.

Sheput dejó así entrever que, sin participación de los empresarios, el aumento peligraría, aunque no es así porque es permitido que el Gobierno apruebe un alza del sueldo mínimo, aunque no se acuerde en el CNT o contra lo que este determine.

El diálogo previo y separado busca evitar que la ausencia de un sector bloquee el inicio de los debates, aunque legalmente el Poder Ejecutivo conserva la facultad de decidir un incremento de la remuneración mínima vital por decreto supremo.

EsSalud

Aunque lo deslizó días atrás como una posibilidad, Sheput descartó que el Seguro Social de Salud (EsSalud) vaya a ser declarado en emergencia, pues “creo que con una buena gestión no sería necesario”.

“Hoy se está colaborando en el aspecto de distribución de medicinas, planificación adecuada de compra de medicinas y por otro lado en lo que significa la provisión y la coordinación con otras entidades como las del Minsa, para que a ningún paciente le falte nada ¿Qué demuestra eso? que sí es posible mejorar EsSalud con una buena gestión”, indicó.

Por otro lado, el dirigente del Sutep, Lucio Castro, rechazó los reparos del Gobierno a la ley que sube las pensiones de maestros a S/3500.