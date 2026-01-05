Una banda dedicada a la venta de drogas en la zona Diez de Octubre, en San Juan de Lurigancho, utilizaba a sicarios menores de edad para que, previo pago, asesinen a balazos a integrantes de organizaciones delictivas rivales.

En dos operativos, las fuerzas del orden capturaron, primero, a dos pistoleros adolescentes y después allanaron a combazos la guarida del presunto cabecilla de la banda “Los Tovares”, su pareja y cuñado.

“En el pasaje (por el paradero cinco de Mariscal Castilla) que estaba en disputa se han reportado quince homicidios en tres años”, informó el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), teniente general PNP Manuel Lozada.

Asesinatos

Los últimos asesinados fueron el venezolano Reynaldo Boscán y Álvaro Carranza, el 2 y 7 de diciembre del 2025, respectivamente. Ambos crímenes fueron grabados.

“Las víctimas eran ‘paseros’ de la banda ‘Los locos de Mariscal”, precisó el coronel Luis Cayo, jefe del GRECCO SJL, unidad que realizó las capturas.

La noche del sábado, sus verdugos, de 17 y 16 años, cayeron con un revólver, municiones y drogas. Ambos estaban con otra adolescente de 14 años.

Atrapados

Ayer, los mismos agentes ubicaron a Kaike Ludeña Tovar (19) “Kaike”, en casa de sus suegros, en el asentamiento humano Diez de Octubre.

“Este sujeto no vive acá. Vino aquí sabiendo que ya habíamos agarrado a dos”, explicó el general Lozada. Se incautó nueve mil soles falsos, un revólver, balas, dinamita y “ratablancas”.

Se detuvo a sospechosos e incautó nueve mil soles falsos, un revólver, balas, dinamita y “ratablancas”.

En dicho predio estaba Leslie García Cupe (30) “Lesly”.

“Según los menores, ella es quien les pagaba mil soles por cada muerte”, refirió el teniente general Lozada.

El tercer detenido fue su hermano Marvin (23), requisitoriado por robo, con antecedentes e investigado por el homicidio del bartender Jhon Lino, en el 2023.