En entrevista con Milagros Leiva, el periodista Beto Ortiz contó cómo se enteró de la muerte del expresidente Alan García.

“¿Cuándo murió Alan García, tú estabas enganchado a algún noticiero, o Carla te contó?”, le preguntó Milagros Leiva en su espacio “Vida y Milagros”, a lo que Beto Ortiz contó que en ese momento estaba dormido y con el celular apagado.

“Cuando Alan García murió, Carla me llamó y yo estaba con el teléfono apagado, a las 6 de mañana. Yo no duermo con el teléfono prendido”.

Me arrepiento por supuesto, podría haber atendido esa llamada. Me levante a las 7 y tanto con los llantos en los noticieros. Tú estabas al aire. Yo me desperté, prendí como todas las mañanas y me enteré", añadió Beto Ortiz.

Asimismo, Beto Ortiz contó porque Carla García lo llamaba a las 6 de la mañana de este día.

“Carla me escribió y la razón era porque decían que los médicos estaban haciendo grandes esfuerzos para salvarlo, cuando él ya estaba muerto. Eso fue infame. Quisieron alargar la agonía para continuar con el allanamiento”, indicó en esta entrevista.

Según Beto Ortiz, el primer mensaje que le dejó Carla García fue: “Ya fue todo”.

