Betssy Chávez continuará en prisión: PJ rechazó solicitud de cese de prisión preventiva

El Poder Judicial declaró infundada la solicitud presentada por la expremiere Betssy Chávez que buscaba dejar sin efecto la prisión preventiva en su contra por el presunto delito de rebelión.

Como se recuerda, la también exministra Betssy Chávez viene cumpliendo 18 meses de prisión preventiva entorno a las investigaciones en su contra por ser la presunta coautora del delito de rebelión y conspiración en agravio al Estado.

Betssy Chávez continuará en prisión preventiva

A través de su cuenta de ‘X’ (Twitter) el Poder Judicial informó de la decisión del magistrado. “ Poder Judicial declaró infundada la solicitud de cese de prisión preventiva presentada por la expremier Betssy Chávez Chino, en el proceso que se le sigue como presunta coautora del delito de rebelión y alternativamente conspiración ”, se lee en la publicación.

Argumentos del Poder Judicial

La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien argumento que no existen nuevos elementos que permitan dejar sin efecto la medida impuesta. Además, explicó que el alegato de la expremier sobre no estado de salud no justifica su requerimiento.

En ese sentido, explicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) debe tomar medidas que salvaguarden la salud de los internos.

“ Se resuelve exhortar a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, a salvaguardar la salud de la procesada Betssy Betzabet Chávez Chino, en consecuencia, ofíciese ”, se lee en la documentación.





