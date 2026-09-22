En peligro se encuentra la permanencia del ministro del Interior, César Astudillo, ante la moción de censura que impulsa Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados, donde desde otras bancadas no se descarta apoyar tal iniciativa.

El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, anunció la moción de censura a raíz de la inseguridad ciudadana y la muerte de la periodista y candidata a gobernadora de Áncash, Susy Aponte Polo, “China Polo”, a manos de un sicario solo días después de denunciar que se había ordenado un atentado contra ella desde las altas esferas de la Policía.

Crimen

“Nuestra democracia no puede acostumbrarse a que denunciar el crimen equivalga a firmar una sentencia de muerte. Susy Aponte Polo denunció amenazas contra su vida. Días después fue asesinada. El Gobierno debe responder: ¿qué hizo para protegerla? Reasignar al general (Víctor) Revoredo no esclarece responsabilidades ni explica qué falló”, señaló Zunini.

Hizo “un llamado a todas las bancadas para asumir con celeridad la derogatoria de las leyes que obstaculizan la lucha contra el crimen, cerrarle paso a la impunidad y avanzar en una verdadera reforma policial”.

“Resulta inadmisible que muchas de estas medidas hayan sido ignoradas por el Ejecutivo incluso en su pedido de facultades”, subrayó en X (antes Twitter).

La diputada Svieta Fernández (Juntos por el Perú) justificó la censura porque “Perú se desangra”. “Seis asesinatos al día y el gobierno fujimorista es incapaz dar seguridad. Asesinan a ‘China Polo’, pese a que había denunciado amenazas. ¿La respuesta? Mover generales de un cargo a otro. Desde Juntos por el Perú vamos por la censura del ministro César Astudillo”, enfatizó.

Obras

El diputado y vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán, recalcó que se exige al Ejecutivo medidas rápidas frente al caso de la periodista y cuestionó la situación de la seguridad ciudadana.

Adelantó que esperarán resultados concretos y que, de no producirse, su bancada podría adherirse a la moción de censura promovida desde Juntos por el Perú.

“Exigimos respuestas. La familia (de Aponte), el periodismo y todos los peruanos tienen derecho a saber la verdad. No podemos aceptar el silencio de las autoridades después de que la propia periodista denunciara públicamente amenazas contra su vida”, sentenció.

Buen Gobierno y Ahora Nación

La senadora del Partido del Buen Gobierno (PBG) Susana Matute consideró que el ministro del Interior debería dar un paso al costado, aunque respecto al apoyo a la moción de censura indicó que su bancada deberá tomar una postura en conjunto.

La bancada de senadores y diputados de Ahora Nación condenó el asesinato de “China Polo” y exigió al Gobierno esclarecer el crimen.

“Presidenta Fujimori, nos dirigimos a la barbarie y usted no puede seguir poniendo excusas”, señaló en un comunicado.

De sumarse los votos de JP, PBG, Obras y Ahora Nación, que son 74, e incluso si hay algunas deserciones, la censura es posible porque para ella se exige la mitad de los votos de la Cámara de Diputados de 130 integrantes.





Habla el gobiernismo

Contra la censura se pronunciaron los oficialistas Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP).

“Muy rápidos para interpelar, muy rápidos para pedir una censura”, exclamó el presidente del Senado, Miguel Torres, al considerar un “error” censurar a Astudillo.

El premier Luis Galarreta afirmó que la oposición comete un grave error estratégico al creer de manera simplista que “bajarse a un ministro” resolverá el problema de la criminalidad organizada.

El senador Alejandro Muñante (RP) cuestionó la coherencia política de Juntos por el Perú.