Debido al aumento de precios de los combustibles y los problemas en el abastecimiento de diésel, la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados presentó una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

El presidente del Senado, Miguel Torres, dijo que las mociones de interpelación a ministros tienen “tufillos de obstruccionismo”.

Preguntas

La moción contiene un pliego de 57 preguntas sobre la política energética, las medidas adoptadas frente al alza de los combustibles y las acciones implementadas para garantizar el abastecimiento nacional.

También se pregunta sobre la respuesta del Gobierno a las demandas de los transportistas, las medidas para reducir la vulnerabilidad energética, la estrategia del Ministerio de Energía y Minas (MEM) frente a eventuales problemas de suministro, la situación de Petroperú, el abastecimiento nacional de combustibles y el papel de Osinergmin ante el alza de precios.

Costos y rechazo

Asimismo, se preguntan por la coordinación entre el MEM y otras entidades del Estado, incluido el Ministerio de Desarrollo Agrario, por al impacto del aumento de costos de transporte y combustibles sobre los precios de los alimentos.

“No es el momento de interpelar a los ministros, llegará el momento (…) Lo único que considero es que no es oportuno”, advirtió el presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados, Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno).