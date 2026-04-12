Durante su desayuno electoral, en el que estuvo junto a los postulantes a senadores y diputados de su partido Ahora Nación, Alfonso López Chau dejó un mensaje sobre proceso electoral que se desarrolla hoy 12 de abril.

Desde la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, en el Cercado de Lima, se mostró optimista con el respaldo de los votantes de Lima en las Elecciones Generales del Perú del 2026.

“Esta es una competencia y las competencias se juegan hasta el final”, dijo.

Añadió que el pueblo tiene una oportunidad para decidir el rumbo del país.

“Está la plaza llena y me dirigí a los militantes de las otras plazas, a los de Cusco, Puno, Apurímac… Ustedes, el pueblo, tienen la oportunidad única de hacer justicia con su mano”, agregó el exrector de la UNI.