El candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), Napoleón Becerra, falleció ayer al accidentarse en Huancavelica la camioneta en que viajaba hacia Ayacucho para impulsar su campaña en actividades proselitistas.

Napoleón Becerra, quien tenía 67 años y tenía una extensa trayectoria como sindicalista en el sector estatal, era uno de los 36 aspirantes a la jefatura de Estado en los comicios generales del próximo domingo 12 de abril.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril próximo para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la presidencia y sus dos vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

Así ocurrió

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 183 de la Vía de los Libertadores, en la bajada hacia la zona de Rumichaca, en la jurisdicción de la localidad de Huaytará, en Huancavelica.

Napoleón Becerra viajaba en una camioneta particular que cayó a una cuneta, al lado de la carretera, por causas que se investigan. Iba en el asiento delantero al lado del piloto, quien sufrió ligeras lesiones.

Según informó a RPP el alcalde del distrito de Pilpichaca, Balvín Huamaní, el candidato presidencial fue llevado hacia un centro médico cercano, pero falleció por las heridas que había sufrido, mientras que otras tres personas que iban en el mismo vehículo resultaron heridas, dos de ellas de gravedad (que iban en los asientos de atrás), por lo que han sido trasladadas a la ciudad de Ayacucho.

La plancha presidencial del PTE estaba encabezada por Napoleón Becerra, quien era acompañado por Winston Huamán, candidato a la primera vicepresidencia, y Nélida Cuayla, candidata a la segunda vicepresidencia. Huamán se encontraba en otra provincia, también en campaña.

Muestras de apoyo

Confirmada la tragedia, la Presidencia de la República expresó sus condolencias y extendió su pesar a “familiares, amigos y seguidores” del candidato fallecido.

“Expreso mi profundo pesar por el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra”, señaló a través de X (antes Twitter) el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Candidatos presidenciales también manifestaron su pesar, como Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quien aseguró que lo “lamenta mucho” y Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), quien dio sus condolencias a familiares y militantes del PTE.

“En momentos así, el Perú debe unirse con respeto y solidaridad”, recalcó César Acuña (APP), en tanto Alfonso López Chau (Ahora Nación) manifestó su “solidaridad con su familia, amigos y con todos quienes compartieron su compromiso con el Perú”.

Para Armando Massé (Perú Federal), el fallecido Napoleón Becerra es un “héroe de la democracia” y expresó que la noticia le “ha dolido en el alma”.

¿Y la plancha?

José Villalobos, abogado experto en Derecho Electoral, explicó en RPP que la fórmula presidencial del PTE se cae por completo, según el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Dice en el artículo 44 que, ante la muerte de un candidato de la fórmula presidencial, en este caso, los demás candidatos de la fórmula caen, salen de carrera”, subrayó.

El abogado especialista en temas electorales José Tello coincidió en los alcances del artículo 44 del reglamento, aunque consideró importante un pronunciamiento del JNE porque ya venció el plazo electoral para la exclusión de candidatos y, desde el pasado 13 de marzo, “tenemos listas sólidas”.