Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial de Libertad Popular y nieto del exmandatario Fernando Belaunde Terry, salió vivo de un atentado a balazos que sufrió ayer cuando, a bordo de su camioneta, circulaba por una trocha en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete, al sur de Lima.

Dispararon contra parabrisas de vehículo cuando conducía por trocha. Rafael Belaunde resultó con heridas en el rostro.

Desde una moto en que viajaban dos personas, el gatillero que iba atrás disparó y tres balas impactaron en el parabrisas del político que tiene una casa y terrenos en la zona que va a visitar cada tres semanas.

Ninguna bala impactó en Rafael Belaunde, aunque las esquirlas de vidrio le provocaron heridas sangrantes en el rostro, incluida la nariz y la frente.

Al ser atacado, el candidato sacó el arma de fuego que lleva por seguridad y disparó 12 tiros contra los hampones que huyeron.

Rafael Belaunde, herido.

“No considero más que un milagro que no haya tenido más que unos raspones que son posteriores al incidente. Ha sido un hecho inexplicable y agradezco a Dios que no ha pasado a mayores”, manifestó Rafael Belaunde.

Defensa

Belaunde dijo que “debemos permitir que la PNP haga su trabajo y, como ciudadanos, no podemos normalizar estos hechos: tenemos que actuar y defendernos”.

Alertada, la Policía activó el “Plan Cerco” en la zona para intentar ubicar a los atacantes, aunque sin resultados al cierre de esta edición.

Peritos hallaron dos casquillos de bala en la zona y se recopila imágenes de cámaras de seguridad.

Apoyo

El comandante general de la Policía, general PNP Óscar Arriola, se reunió con el candidato, quien le agradeció por el apoyo.

El proceso de las Elecciones Generales 2026 ha comenzado con violencia, ya que el último sábado, en Piura, Percy Ipanaqué Navarro -precandidato a diputado por Juntos por el Perú- fue asesinado de siete balazos disparados desde dos motos.

Antes de morir había denunciado casos de corrupción en la Policía local.

Medidas

“Es muy importante que se evalúen los riesgos y planteen las medidas que garanticen la seguridad de los candidatos, cosa vital para nuestra democracia”, advirtió el criminólogo Nicolás Zevallos, al no descartar que estén detrás el crimen organizado y las economías ilegales.

Los congresistas Alejandro Cavero, Karol Paredes y Flor Pablo lamentaron la escalada de violencia en la política y pidieron la pronta captura de los atacantes.

Dos ataques tiros lleva esta campaña: el sábado asesinaron a Percy Ipanaqué (JPP).

Sin mencionar a las mafias de terrenos, el alcalde de Cerro Azul, José Paín, dijo que este atentado es un “caso aislado”.