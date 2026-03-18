Ideas centrales de su programas de gobierno presentaron ayer candidatos presidenciales durante el “Foro de candidatos a la presidencia-Elecciones 2026”, organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Veamos qué dijeron los candidatos presidenciales, en orden de su presentación en el foro.

Primer bloque

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) planteó un shock desregulatorio en la industria y Enrique Valderrama (Apra) prometió crear 3.5 millones de empleos en cinco años e industrializar el país.

Rafael Belaunde (Libertad Popular) hará un shock de inversiones en todos los sectores; Ronald Atencio (Venceremos) una reforma tributaria para elevar la presión tributaria y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) formalizará empresas en un día, gratis y 100 % digital.

Carlos Espá (SíCreo) planteó eliminar trámites, reducir impuestos, acabar con la ATU y la vuelta de autos con timón cambiado. José Williams (Avanza País) propuso transformar la Policía para luchar contra la criminalidad en una Guardia Nacional.

Más propuestas

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) propuso incrementar 12 veces la inversión en el sector industrial y Mesías Guevara (Partido Morado) “promover la inversión pública y privada de manera transparente”.

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) hará del Perú una gran zona especial económica y Armando Massé (Partido Democrático Federal) reconstruirá la institucionalidad y la política con valores.

Yonhy Lescano (Cooperación Popular) ampliará las horas de atención en los hospitales del país, Paul Jaimes (Progresemos) formalizará a los ambulantes a través del programa Mi Primer Local y Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) “formalizar con incentivos”.

Ideas políticas

“Reactiva a todas las mypes”, garantizó Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), y Carlos Jaico (Perú Moderno) anunció seguridad “con la reforma total de la Policía” .

Francisco Diez-Canseco (Perú Acción) creará el Consejo Nacional de Moral Pública para “expulsar a los corruptos”; Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) hará que el gas de Camisea sea primero para uso doméstico; y José Luna Gálvez (Podemos) aplicará un shock de inversiones en seguridad con Daniel Urresti al lado.

Salud e inteligencia

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) creará un sistema de salud único y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) fortalecerá la inteligencia policial, militar y financiera.

Carlos Álvarez (País para Todos) prometió depurar a la Policía de los malos elementos y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) destacó su servicio al país, al que da su vida para que camine.

Se invitó a los 36 candidatos presidenciales y salvo el fallecido Napoleón Becerra, quienes no acudieron fue por su propia decisión.