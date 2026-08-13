Además de negar que tenga una relación amorosa con Pedro Castillo, a quien ha visitado decenas de veces en el penal de Barbadillo, la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) denunció que pretenden “sexualizar” sus encuentros.

¡Mermeleros!

“Yo no tengo ninguna relación sentimental con el presidente Pedro Castillo. Mi única relación, lo reitero, lo repito, ¡a ver, mermeleros, entiendan!, la única relación que yo tengo con él, uno, es porque yo he sido la abogada”, dijo en entrevista con el exfiscal José Domingo Pérez.

Señaló que la referencia a 69 visitas al exmandatario tendría connotación sexual.

Sexual

“Al inicio fueron 61 y de ahí, mágicamente, 69. Claramente es una indirecta de connotación sexual. Quieren sexualizar mis visitas a Pedro Castillo”, enfatizó.

Generó dudas sobre los chats en que desde su teléfono dice ser pareja de Pedro Castillo. “La verdad, dudo mucho que sean mensajes que yo haya escrito, pero también pongo a juicio que sean mensajes de mi celular”, acotó.

Sobrino

En tanto, Jaime Vásquez, sobrino de Pedro Castillo, afirmó que él y su familia son hostigados por la diputada.

“Catherin Palomino toma el nombre de Pedro Castillo diciendo que es su pareja. Todo este tiempo ha hostigado, no solamente a mi persona, sino también a mi señora madre. También lo ha hecho con la hermana del presidente Pedro Castillo, la señora Elisa Castillo, y lo ha hecho con palabras amenazantes”, declaró a Sallqa TV.

“Es una calumnia y difamación más”, replicó Catherin Palomino a Jaime Vásquez y juró que “yo he sido víctima de este miserable”.