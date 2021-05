El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se reunión con Keiko Fujimori para anunciar públicamente el apoyo de su partido a la candidata de Fuerza Popular en la segunda vuelta.

“Hoy día es un día especial para el país, digo especial para el país porque hoy nos reunimos en la casa de Alianza para el Progreso con nuestra candidata a la presidencia de la República que hoy día ha venido a agradecer y ese es un gesto de nobleza. Agradecer porque ayer en un plenario nacional de Alianza para el Progreso se acordó apoyar la candidatura de Keiko Sofía”, dijo César Acuña durante la conferencia de prensa.

Foto: Hugo Curotto / @photo.gec

El excandidato presidencial explicó su apoyo a Fujimori Higuchi: “A partir de ahora vamos a caminar juntos, vamos a trabajar juntos pensando en el país. No es el apoyo a una persona, es el apoyo a nuestro país (...) Los dos estamos conscientes que debemos defender la constitucionalidad, debemos defender el Estado de derecho y debemos defender la separación de poderes”.

“No hay nada debajo de la mesa, no hay ningún arreglo, no hay ningún interés personal. Es mi país y por mi país me lo voy a jugar”, agregó.

Por su parte, Keiko Fujimori realizó algunos compromisos sobre la pandemia y la economía peruana: “Hoy, además de mi gratitud, vengo a iniciar una serie de compromisos (...) mi compromiso de buscar controlar esta pandemia que tanto daño está haciendo a nuestro país, mi compromiso de tomar medidas inmediatas que permitan una reactivación económica porque la situación de millones de peruanos que han perdido su trabajo necesitan de medidas concretas y ese es el tercer compromiso que ustedes piden, la generación de empleo digno”.

Foto: Hugo Curotto / @photo.gec

Asimismo, Fujimori Higuchi se comprometió a respetar el periodo presidencial: “El gobierno nuestro será de 5 años y punto, garantizo elecciones limpias y transparentes y una transición democrática en el año 2026″.

Foto: Hugo Curotto / @photo.gec

Finalmente César Acuña entregó su plan de gobierno a Keiko Fujimori y le pidió atender la educación. “Esta camiseta (del Perú) me pongo porque no quiero un gobierno de izquierda, porque no quiero un gobierno estatista, esta camiseta me pongo porque yo creo en la institucionalidad”.

VIDEO RECOMENDADO

Día de la madre: ¿Qué regalar en tiempos de pandemia?

Día de la madre: ¿Qué regalar en tiempos de pandemia?

TE PUEDE INTERESAR