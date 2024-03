El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, exhortó a los políticos a “no aprovechar” de la polémica por los costosos relojes de la presidenta Dina Boluarte para “crear inestabilidad” y crisis. Estas declaraciones tendrían relación con la moción de vacancia presidencial anunciada por la bancada de Perú Libre.

En diálogo con la prensa, Acuña Peralta expresó que hay que esperar que la Fiscalía recabe toda la información sobre la adquisición de los Rolex presidenciales.

“Ya está en la Fiscalía. Esperemos que la Fiscalía haga su trabajo y más bien una invocación: que no se aproveche esta circunstancia que está pasando para crear inestabilidad. Que no se aproveche esta oportunidad para tratar de crear una crisis que no afecta a los congresistas, sino a la población”, expresó.

Asimismo, consideró que como Boluarte Zegarra es una profesional que “ha trabajado más de 30 años” podrá justificar cómo adquirió los lujosos relojes que ha lucido en las últimas actividades oficiales desde su ascenso a la presidencia.

“En primer lugar, la presidenta es profesional. En segundo lugar, ha trabajado más de 30 años. Posiblemente podría demostrar que lo que ha mostrado es algo lícito”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que habría intereses, detrás de moción de vacancia presidencial anunciada a raíz de la controversia sobre los Rolex, para crear inestabilidad.

“Debe haber intereses de crear inestabilidad y es lamentable, más aun faltando dos años para las elecciones. Hoy más que nunca, este Congreso, en lugar de dedicarse a interpelaciones y censuras, debe trabajar con herramientas para el crecimiento económico”, increpó.

