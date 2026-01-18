En problemas está el presidente José Jerí ante las contrataciones por el Estado de bellas jóvenes de su entorno, con altos sueldos, y la reunión clandestina que sostuvo con un empresario chino.

El presidente Jerí es criticado, pero la mayoría del Congreso lo apoya.

Es decir, Jerí no será sacado de su cargo, ya sea por una censura o su vacancia. El presidente José Jerí está blindado por el Congreso, que es su soporte.

¿Amiguitas?

“María Isabel Paredes Velásquez ha pasado de ser una simple auxiliar que ganaba muy bien en el Congreso a ser nombrada como directora de Inteligencia Inspectiva en Sunafil (...) Esta señorita (...) se ha hecho conocida por los ‘me gusta’ que le da Jerí (tiene tiempo para chifas y este tipo de amiguitas)”, advirtió en tono crítico el excongresista Juan Sheput.

Refirió que a ella se le recuerda por pasar en el actual Congreso “de un humilde sueldo de 3000 a más de 10,000 soles” con entusiasmo de “Alejandro Soto, un sujeto que estuvo sindicado como sospechoso en la cercanía con la llamada red de prostitución del Congreso”.

Afortunada

Otro caso es el de Stephany Vega, exafiliada a Somos Perú y actual asesora de la Alta Dirección en la Presidencia del Consejo de Ministros, quien el 2021 ingresó al Congreso como asistente de Jerí con un sueldo de 1500 soles y hoy gana 22,000 soles.

“Chifazo”

El caso de la reunión en el chifa con el chino Zhihua Yang no es menos grave: se ha vinculado con un contrato con la ATU para instalar cámaras de seguridad en buses de transporte público.

“Para mí, el chifa y (las visitas también ocultas de Pedro Castillo a la casa de) Sarratea (donde se le atribuyen negocios turbios) son lo mismo. Un presidente debe hacer pública su agenda”, recalcó la candidata presidencial Marisol Pérez Tello. El exministro César Sandoval deslizó en Exitosa que Jerí y Zhihua Yang tendrían interés en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.