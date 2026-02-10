Los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong aceptaron presentarse para declarar, mañana ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, sobre sus reuniones con el jefe de Estado, José Jerí, entre los meses de diciembre del 2025 y enero del presente año.

Ayer, Jerí prometió “asegurar un proceso electoral democrático, libre, transparente e imparcial, cueste lo que cueste”. No habló con la prensa que, de hecho, le iba a preguntar sobre los escándalos en su gobierno: los casos de los chinos, sus fiestas privadas y la contrataciones de bellas jóvenes tras recibirlas en Palacio de Gobierno.

Citados

“Tenemos la comunicación con su personal. Nos dijeron que iban a venir. Esperemos que así sea”, declaró el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, al anunciar la citación.

La Comisión de Fiscalización dispuso que el interrogatorio a Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong sea desde las 2 de la tarde.

¿Cantarán?

Ambos empresarios chinos deberán informar desde cuándo y en qué contexto conocen al mandatario, y cuál es el rol que tienen en la promoción de inversiones o proyectos de concesión con el Estado peruano.

Asimismo, se les consultará si existió algún interés particular por parte de Jerí en alguno de los rubros en los que desarrollan su actividad empresarial, y si se redactaron documentos de compromisos asumidos, como resultado de las reuniones, entre otros temas.

Caso

La investigación en el fuero parlamentario gira en torno a la reunión no registrada de Jerí con los chinos, el 26 de diciembre del 2025, en un chifa de San Borja, y sobre una segunda cita, tampoco registrada en la agenda oficial, entre el jefe del Estado y Zhihua Yang el último 6 de enero, en el local Market Capon, en el centro de Lima.