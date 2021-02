Christian Hudtwalcker se alista para debutar esta noche en la conducción de “Sin medias tintas”, un programa para la campaña electoral que irá hasta Fiestas Patrias por Latina. “Ojalá que vayan todos los candidatos al programa, porque muchos hacen sus cálculos y, según su posición en las encuestas, aceptan dar o no entrevistas”, admite el experimentado periodista.

-¿Cuál es tu análisis de estos primeros meses de la gestión del presidente Francisco Sagasti?

El tema de la continuidad con la ministra de Salud, desgraciadamente lo deja en la misma situación de crítica que yo he tenido anteriormente con el gobierno de Vizcarra. Me da un poco de pena viendo la aprobación que tenía Vizcarra, y que la popularidad de Sagasti haya caído tan rápidamente, me parece un poco injusto.

-Más allá de las simpatías y antipatías, ¿crees que Vizcarra comunicaba mejor de lo que lo hace Sagasti?

En parte hay razón, pero tampoco es que Vizcarra era un gran comunicador, yo no me compro esa. Me parece que el respaldo popular a Vizcarra venía por cuestiones anteriores: se encargó de lograr polarizar al país, cerró el Congreso, y eso generó una ceguera en mucha parte de la población y eso hizo que Vizcarra siga manteniendo altos índices de aprobación, incluso cuando aparecieron las denuncias de corrupción.

-Aunque la campaña aún no calienta, el único que lidera las encuestas es George Forsyth, ¿cuál es la impresión que tienes de él?

Es que es difícil tener una impresión de alguien, cuando la persona no da entrevistas, ni quiere debatir sus ideas. No tengo todavía una impresión clara de cómo sería Forsyth como presidente, cómo es como persona, y tampoco me dio una impresión clara en la alcaldía de La Victoria porque desgraciadamente la dejó a medio camino. Yo exijo más elementos de juicio de parte del candidato Forsyth para lograr tener una impresión respecto a él.

-Las encuestas lo ubican en el primer lugar...

Yo creo que el protagonista de esta campaña sigue siendo la gran cantidad de indecisos, gente que todavía no toma ninguna decisión por lo tanto todavía es muy pronto para que Forsyth sienta que ese 13% le asegura pasar a una segunda vuelta. De ahí la exigencia y la necesidad de que Forsyth hable más, nos informe qué propone como gobernante independientemente.

-Sus adversarios dicen que de ganar sería un títere de su padre, el diplomático y político Harold Forsyth...

A mí me parece que el papá siempre ha tenido un afán de protagonismo, me parece una crítica legítima y válida de muchos de sus oponentes, pero estará en la cancha George para desmentir esas dudas

-Hablar de un segundo lugar es bastante difícil, porque vemos a varios cuya distancia en las encuestas es el margen de error.

Yo creo que eso también habla de la precariedad política que tenemos del país. Yo no sé por qué no han habido alianzas, quiero creer que al final de la primera vuelta es que la gente empezará a deponer intereses particulares y algunos -con cierta madurez- empezarán a decir ‘voy a sacrificar mi candidatura presidencial’.

-¿Hay mucho escepticismo respecto a los partidos políticos?

Me parece bien que la gente sea escéptica, estoy contento con que todavía no hayan decidido por quién votar. Me parece que hay que mirar con escepticismo a los mismos partidos políticos que prácticamente te están ofreciendo lo mismo, no hay novedad. Una novedad sería empezar a ver alianzas reales, eso sí sería un quiebre en la mentalidad de nuestros políticos.

-En las dos últimas elecciones, el antifujimorismo definió la cosas

Yo no creo que Keiko vaya a entrar a la segunda vuelta, ahora no lo veo factible, y si Keiko pasara yo creo que el antifujimorismo se va activar más y sería más apabullante que nunca. Pero a mí el tema de los antis no me convence, porque cuando el adversario gana nadie lo reconoce como su gobernante.

-Dicen que Rafael López Aliaga tiene un discurso radical...

Yo no creo que sea radical, él es de un conservadurismo duro sobre todo en la parte religiosa porque si analizamos sus ideas económicas no termina siendo tan radical y, al menos, en ese aspecto hay algunas ideas que no me desagradan.

