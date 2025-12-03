Con policías y militares de ambos lados de la frontera, chilena y peruana, se mantiene estricta vigilancia para impedir el paso de migrantes irregulares que desde Chile pretenden entrar al Perú porque el candidato presidencial José Kast, favorito en las elecciones de este mes, prometió expulsarlos con lo que lleven puesto.

Hoy, muchos salen de Chile sin documentos para ingresar a Perú.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, afirmó que migrantes en situación irregular no ingresarán al Perú ni a Chile, según lo pactado en la primera sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria. No se aprobó un corredor humanitario.

Pacto

Nuestro canciller refirió que entre los primeros acuerdos figuran los patrullajes conjuntos, la coordinación entre las policías y el intercambio de información de Chile y Perú.

De momento, tras el ingreso de decenas de migrantes que el lunes burlaron el “control” de tres agentes de la Policía, unos 50 soldados se han sumado al contingente policial que vigila en la Línea de la Concordia para que nadie pase sin documentos y visa de Chile al Perú.

Grupos

En dos grupos, militares vigilan los hitos 10, 11, 12 y 14 mediante patrullajes a pie por la pampa, mientras que un centenar de policías están lo largo de la línea fronteriza de La Concordia.

Ello se da mientras se implementa el anuncio, del Ministerio del Interior, de usar drones para vigilar los más de 20 kilómetros de la zona limítrofe costera de paso. Los extranjeros irregulares son principalmente de Venezuela, Colombia y Ecuador, y juran que solo buscan pasar por el Perú.