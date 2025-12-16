Oculto para no ser llevado tras las rejas mientras se le investiga se encuentra el titular del Gobierno Regional (Gore) del Callao, Ciro Castillo-Rojo Salas, sobre quien pesa una orden de captura por presuntamente liderar una red criminal que se apropió de recursos públicos.

El médico Ciro Castillo-Rojo Salas habría recibido soplo para esconderse, todo gracias a una de las leyes “procrimen” que aprobó el Congreso y el Gobierno se niega a buscar derogar.

Veintisiete inmuebles en Lima y Callao fueron allanados desde la madrugada de ayer para recabar documentos e información en torno a la presunta organización criminal “Los socios del Callao”, cuyo cabecilla según la Fiscalía es el gobernador del Callao.

Mafia

Con apoyo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), las diligencias estuvieron a cargo de los fiscales Wils Gonzales y Julio Cupe.

Además de reunir pruebas, buscaban detener a diez de los 13 implicados en los delitos de organización criminal y colusión agravada, sobre quienes pesa una orden de detención preliminar de 15 días.

Tres están en el extranjero.

Dineral

Según la Fiscalía, la mafia operó durante 2023 evitando los procesos de selección establecidos por ley y dirigiendo 63 contrataciones públicas por un monto total de S/1′461,121.10. Los ilícitos incluyen 34 órdenes de compra y tres de servicio por S/874,575, y 19 contrataciones por S/518,525.Desde el Gore Callao habrían coordinado la emisión irregular de órdenes de compra y servicio para favorecer a proveedores.

Fugado

Castillo-Rojo apelará la orden de detención, adelantó su abogado, Humberto Abanto, quien se negó a decir dónde está.

Un ley “procrimen” del Congreso, que obliga a comunicar una detención a instancias como la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia, habría permitido filtrar el dato que “pasó por varias manos” para que el gobernador escape, indicó el penalista Vladimir Padilla.

Veinte años de prisión por colusión agravada podría recibir Ciro Castillo-Rojo, según el penalista Vladimir Padilla.

Visto

Hace cuatro días, en una actividad social, se vio por última vez al gobernador regional, reveló el general PNP Luis Lira, al señalar que se está trabajando para ubicarlo y atraparlo.

Sí se detuvo a Jimmy Huck (asesor técnico de la Gerencia de Administración), Hiromi Zúñiga (jefa de la Oficina de Logística), Luis Blanco (proveedor vinculado al área de contrataciones), César Huaringa (encargado de almacén) y a Daniel Villalobos y Wilmer Meza, funcionarios y proveedores en contrataciones.

La Fiscalía señala a Jimmy Alexander Whu Cárdenas como uno de los responsables de las cuestionadas contrataciones y es otro de los buscados.

Historia

Callao parece estar marcado por la corrupción. El exgobernador regional y exalcalde del Callao Alex Kouri cumplió 5 años de prisión por corrupción en el caso Convial; el exgobernador Félix Moreno está preso condenado por los casos Sauna-Spa, Fundo Oquendo y Corpac, y es procesado por el caso Costa Verde Callao (Odebrecht).

El exgobernador Dante Mandriotti es investigado.