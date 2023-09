Al “explicar” por qué intentó retirar la pensión de alimentos que brindaba a su hija, cuando ella tenía 10 años, el congresista Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) confesó que lo hizo debido a que la madre de ella la inscribió con un nombre que le desagradaba.

Es decir, como al congresista no le gustaba el nombre de la niña, pretendió dejarla sin los alimentos a los que ella tiene derecho.

Incluso, el congresista Paul Gutiérrez intentó disculparse y hasta mostrarse “apenado”.









Da explicación

“No es que no haya querido pagar la manutención. Es que con su mamá le pusimos un nombre. Yo le puse Ruth y su mamá, Linethe. Ella se llamaba Ruth Linethe (no Linethe Ángela). A mí me sorprendió el cambio de nombre que le hicieron cuando fui a cumplir con mis obligaciones. Lamentablemente, eso fue una motivación que me hizo proceder de esa manera, lo cual fue un error”, reconoció en el programa “Al Estilo Juliana”.





Intentos sin resultado

En su primer intento para suspender y exonerarse la pensión de alimentos para su hija, en 2009, interpuso sin éxito una demanda ante el Poder Judicial. En el segundo, en agosto de 2021, cuando ya era parlamentario elegido por Perú Libre, el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Tamburco (en Apurímac) declaró inadmisible el petitorio por tener observaciones.





Demandas contra hijo

El Poder Judicial rechazó en tres oportunidades sus demandas para suspender la pensión alimenticia a su hija, recordó la congresista Susel Paredes.

Por otro lado, ante las críticas recibidas, Gutiérrez anunció ayer que evalúa retirar su proyecto de ley que busca la exoneración automática de alimentos que padres otorgan a sus vástagos.

Negó en RPP que busque favorecerse con una ley que le permitiría no pagar alimentos a su hija hoy mayor que por estudiar tiene ese derecho hasta los 28 años.





