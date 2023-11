En la tarde de ayer, en medio de la expectativa por el partido Bolivia-Perú, el pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría el retorno a la bicameralidad (senadores y diputados) y la reelección parlamentaria: 93 votaron a favor, 28 en contra y hubo una abstención. Se requiere de una segunda aprobación en la siguiente legislatura para que la reforma entre en vigencia.

Hubo mucha algarabía tras esta votación y muchos abrazaron a Martha Moyano (FP), presidenta de la Comisión de Constitución, quien sustentó el dictamen.

Moyano explicó que la reforma incluye una disposición complementaria para derogar el artículo 90-A de la Constitución, que establece que “los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata.

Adriana Tudela (Avanza País) afirmó que la bicameralidad es “fundamental” para fortalecer la institucionalIdad del Congreso. Su colega de bancada, Patricia Chirinos, afirmó que el parlamento así dará mejores leyes a favor de todos los peruanos.

Votaron en contra

“El soberano dijo no a la bicameralidad y ese mismo soberano que en 2018 votó no está contento con lo que hace el Congreso porque no podemos tapar el sol con un dedo”, cuestionó Margot Palacios (Perú Libre)

“Una mayoría del Congreso puso de contrabando la reelección permanente de congresistas y senadores en el texto sustitutorio de retorno a la bicameralidad”, cuestionó Flor Pablo, quien no tiene bancada definida.

Las congresistas Ruth Luque y María Agüero presentaron pedidos de reconsideración a fin de intentar revertir la votación.