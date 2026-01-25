Será complicado aprobarla al carecer del apoyo de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú y APP, pero de todas maneras una moción multipartidaria de vacancia contra el presidente José Jerí se debatirá en marzo próximo.

Impulsada por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), sin apoyo de su bancada, la moción con 26 firmas de respaldo ingresó al área de trámite documentario del Congreso.

Uno de los argumentos para solicitar la vacancia por incapacidad moral permanente es una conducta inmoral en el manejo de los fondos públicos, especialmente con Petroperú y su proceso de restructuración.

Chino

También se menciona la reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang “Johnny” y su deficiente trabajo en seguridad ciudadana, sobre todo en el sector transporte, afectado por extorsiones y ataques.

Se deberá esperar al inicio de la legislatura en marzo para evaluar la admisión de la moción, salvo que se obtengan 78 firmas de congresistas para convocar a una sesión extraordinaria del Pleno, que a lo visto es de momento imposible, salvo que aparezcan nuevos elementos, como videos, que hagan que Fuerza Popular y sus aliados, hoy reacios, cambien de opinión.

¿Vacancia o censura?

Los abogados Carlos Rivera y Wilber Medina coincidieron en que Jerí solo puede ser sacado de la Presidencia mediante la vacancia, no por una censura en su condición de congresista que no ejerce a la fecha.

Incluso Medina indicó que vacado Jerí, el fujimorista Fernando Rospigliosi debería asumir el cargo de Jefe de Estado.

Además, hay seis mociones de censura contra Jerí. Censurado como miembro de la directiva del Congreso, algunos creen que dejará la Presidencia, lo que no sería cierto según la mayoría de expertos.