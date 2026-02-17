El pleno del Parlamento se reunirá hoy en sesión extraordinaria que puede concluir con la destitución inmediata del jefe de Estado, una vez que se apruebe alguna de las siete mociones presentadas para censurarlo como presidente del Congreso, condición con que accedió en octubre a la jefatura de Estado.

Desde las 10 de la mañana, los legisladores sesionarán con la censura como único tema de agenda, advirtió el presidente interino del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, al rechazar que antes se debata la moción de vacancia presidencial presentada por Segundo Montalvo (Perú Libre).

César Acuña, líder de APP, anunció que su bancada apoyará la censura. De ser así, la suerte de José Jerí estaría echada. Solo Fuerza Popular y Somos Perú apoyaban a Jerí hasta al menos el cierre de esta edición, la noche del lunes.

Censura, no vacancia

“El pleno extraordinario se convoca con una agenda precisa, inmodificable, y acá los convocantes dicen ‘para votar las mociones de censura’, no ‘para votar las mociones de vacancia’. (…) Lo que se va a discutir es la censura, no la vacancia”, recalcó.

Indicó que la censura se abordará el 1 de marzo, primer día de la segunda legislatura del período 2025-2026.

Para la censura se requiere una mayoría simple de votos de los congresistas hábiles, que excluye a quienes están con licencia por enfermedad o viaje, y que hagan quórum, por lo que se necesitará menos de los 66 votos del total de 130 legisladores.

¿Amenaza?

Al igual que Rospigliosi, el líder de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, consideró que para sacar a Jerí se requiere la vacancia, aunque a diferencia del fujimorista señaló que sí votará a favor de la censura.

En claro desafío, Jerí dijo que le corresponde la vacancia, no la censura, y abrió la puerta a no dejar el poder si lo censuran.

No vaya a ser que Jerí sea censurado y Rospigliosi con el fujimorismo y Jerí salgan con que siga como presidente porque no fue vacado. Esperemos qué sucede.

¿Inútil y con patología psicosexual?

Juan Sheput, candidato al Senado por País Para Todos, recalcó que Jerí, “personajillo inútil cuya prioridad es atender a las visitadoras de Palacio”, intenta “burlarse del país” al pedir que no lo saquen del poder porque eso crearía “inestabilidad”.

Caso. En tanto, la jueza Sonia Tello ratificó que Jerí debe acudir a terapia psicológica por la patología psicosexual que sufre, detectada cuando se le investigó por una violación en su casa, caso que este año archivo el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

“Deberá cumplir con las terapias psicológicas ordenadas”, señala una resolución difundida por Infobae.

Waldemar Cerrón y Fernando Rospigliosi creen que la vía para sacar a Jerí es la vacancia.