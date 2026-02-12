Congreso decidirá si saca a José Jerí Con la promesa del apoyo de legisladores de APP y Podemos Perú, que vienen colocando sus firmas, en las próximas horas se tendrá las 78 rúbricas para solicitar de manera formal que se convoque a una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso en que se debata la censura del presidente, una de las vías elegidas para sacarlo del poder.

Ayer, el líder de Podemos Perú, José Luna, anunció el apoyo de su bancada a la sesión extraordinaria y a la moción de vacancia contra Jerí.

Además, el vocero de APP, Eduardo Salhuana, garantizó 16 firmas de su bancada en apoyo a la sesión extraordinaria, aunque hasta anoche ello no se materializaba en su totalidad. Fuentes del partido, confirmaron que era cosa de “horas” colocar las firmas.

Cosas de Jerí

Con las 78 firmas como mínimo, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, tendrá 15 días a fin de convocar a los parlamentarios a la sesión solicitada para censurar a Jerí por los casos del “Chifagate” (reuniones clandestinas con las empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong), sus citas con jóvenes en Palacio de Gobierno, algunas hasta el día siguiente, y los contratos supuestamente irregulares que se les otorgó a ellas tras esas visitas privadas.

Censura

Con la censura se pretende que, al dejar de ser presidente de la Mesa Directiva del Congreso, cargo con el que accedió a ser jefe de Estado en reemplazo de la vacada Dina Boluarte, y como consecuencia Jerí deje de ser mandatario de la nación.

Esto último es rechazado por Rospigliosi, quien advirtió que Jerí solo puede ser sacado del poder por una vacancia, que exige 87 votos, y no por una censura con 66.

Chinos

Ayer, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el empresario chino Ji Wu Xiaodong declaró virtualmente que Jerí seguro se “confundió” al decir que no hablaba castellano.

Indicó que solo vio a Jerí en el chifa donde estuvo en diciembre con su amigo Zhihua Yang, de quien fue traductor en Palacio de Gobierno, donde no se reunió con el presidente.

¿Pagado?

Ji Wu Xiaodong dijo que fue traductor de su amigo, sin paga, y no negoció nada.

Acotó que Zhihua -quien se negó ayer a declarar ante el Congreso- habló en Palacio del día de la amistad peruano-china, aunque, se advirtió ayer, la embajada China precisó que el tema se trató solo por vía oficial, no mediante empresarios.

Trascendió que en la sesión extraordinaria se abordaría la vacancia de Jerí, como cuestión previa que fue solicitada por APP.