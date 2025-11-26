En nada quedaría la pretensión del expresidente Pedro Castillo para postular al Senado en las elecciones generales de 2026, ya que el Congreso está a un paso de inhabilitarlo por 10 años para el ejercicio de toda función pública.

En manos del Pleno del Congreso, donde ya se tienen los votos necesarios, está aprobar el informe para la inhabilitación que recomendó ayer la Comisión Permanente al responsabilizarlo de un intento de golpe de Estado.

Tal informe de las denuncias constitucionales 547 y 575 estableció que Pedro Castillo ejecutó una serie de acciones previas y posteriores a su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, con el que pretendió cerrar arbitrariamente el Congreso.

Entre tales acciones, se señala, están unas reuniones con contenidos no esclarecidos, así como la instrucción a la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, para coordinar con TV Perú la transmisión del mensaje en que anunciaría la ruptura del orden constitucional.

Condena

Por si fuera poco, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitirá mañana jueves su sentencia en el proceso penal contra Castillo por tal intento de golpe de Estado.

Además de una condena a 34 años de prisión por presunto delito de rebelión, que parece inminente, se le inhabilitaría para la función pública, lo que impedirá también su postulación en los próximos comicios.