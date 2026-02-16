A los nombres de María del Carmen Alva (Acción Popular) y José María Balcázar (Perú Libre) se suma el de José Cueto (Renovación Popular) entre los voceados por sus colegas del Congreso para ser elegidos presidentes de ese órgano estatal y suceder como jefe de Estado a José Jerí en caso de ser censurado o vacado.

María del Carmen Alva, quien no postula en las elecciones generales 2026, es la más nombrada.

Balcázar también es voceado, aunque la resistencia es mayor al recordarse que en el Pleno afirmó que las relaciones sexuales tempranas “ayudan al futuro psicológico de la mujer”.

Renuncia

Aunque su colega de bancada Alejandro Muñante indicó que José Cueto debía renunciar a su candidatura al Senado antes de ser elegido presidente del Congreso para eventualmente tomar la posta de Jerí, en Renovación Popular no cayó bien cuando su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, lidera las encuestas.

Según sondeo de Datum, publicado por El Comercio, José Jerí registra 53 % de desaprobación y 37 % de aprobación en febrero.

Censura o vacancia

La sesión extraordinaria del Pleno del Congreso, de este martes 17 de febrero, debatirá las siete mociones de censura contra Jerí en su calidad de titular de la Mesa Directiva, pero no se descarta que antes se vea la moción para vacarlo.

Se duda sobre si se necesita la vacancia (87 votos) o basta la censura (minoría simple), aunque Juan Sheput advirtió que “el Congreso lo puso y lo puede sacar”. Teme que puedan “aprobar ir primero por la vacancia y demorar el proceso hasta que Jerí llegue al 28 de julio”.