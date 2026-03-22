La firma del contrato con Estados Unidos para comprar sus caza F-16 será firmado por el Perú justo luego de la primera vuelta de las elecciones, aunque el Gobierno niegue el acuerdo, este ya está conformado.

Fuentes diplomáticas y de inteligencia informan que en este momento se estaría organizando la presentación para que el presidente José Balcázar anuncie oficialmente la compra de los aviones F-16.

La firma del acuerdo sería entre el 7 y 9 de abril, dicen algunos, justo antes de la primera vuelta de las elecciones, aunque otros señalan que sería en la semana posterior al 12 de abril.

Acuerdo político

Se trataría de confirmar el acuerdo político con Estados Unidos heredado de la administración anterior, la del presidente José Jerí. Y eso genera rechazo en algunos sectores de la FAP, porque el proceso regular de compra no apuntaba a los F-16 sino a los Gripen Saab suecos, por el monto de los US$3500 millones presupuestados por 24 aviones.

¿Mala compra?

Por ese dinero, Estados Unidos dará apenas 12 cazas y menos condiciones favorables de equipamiento y armamento.

Incluso expertos indican que los Rafael F4 franceses, más modernos, son menos costosos que los F-16 y tienen una proyección mayor de actualizaciones ante la vetusta plataforma del caza de Estados Unidos, que viene de la década de 1970.

Gobierno lo niega

En tanto, el Gobierno asegura (tras la revelación de José Balcázar) que el proceso de contratación de compra de aviones sigue en curso y aún no finaliza.

La Presidencia de la República informó que el proceso de contratación de compra estatal continúa, viniendo de gestiones anteriores y se anunciará oficialmente cuando concluya.

En un comunicado oficial, precisa que este procedimiento no ha terminado y que se informará públicamente cuando llegue a su etapa final.

Además, remarca que todo se viene realizando conforme a las normas establecidas. Según la Presidencia, el proceso de contratación de compra se inició durante la gestión de Dina Boluarte, continuó con el gobierno de José Jerí y se mantiene vigente en la actualidad.