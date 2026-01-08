Tras reunirse ayer con el mandatario José Jerí, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reveló que se planteó avanzar para establecer un “corredor humanitario” por el que venezolanos irregulares salgan de su país, a través de territorio peruano, hacia Venezuela.

“Un acuerdo para un corredor humanitario solo podrá concretarse cuando asuma la presidencia (en marzo) y cuente con el respaldo constitucional y legislativo correspondiente”, afirmó Kast, quien enfatizó que hasta entonces su rol es, como ha hecho, plantear inquietudes y abrir el diálogo.

Vía de paso

Sobre el corredor conversó días atrás con Daniel Noboa, presidente de Ecuador, país que debe estar implicado para el éxito de la medida.

Kast refirió que falta dialogar sobre esa vía para el tránsito de venezolanos irregulares con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric.

Dijo que su gobierno buscará soluciones integrales, respetando la dignidad y los derechos de los migrantes.

Cooperación

Por otro lado, el político ultraderechista confirmó que sí se acordó reactivar el gabinete binacional con Perú para fortalecer la cooperación bilateral, y subrayó la importancia de fortalecer la cooperación e integración entre ambos países en áreas clave como inversión, comercio, agricultura, transporte y conectividad.

Empresarios peruanos y chilenos se reunirán para fomentar las inversiones.

Temas tratados

Kast mencionó que en la reunión con el presidente Jerí y sus ministros de abordaron temas de economía, vivienda, transporte y seguridad, incluido el problema de la minería ilegal que los preocupa.

“Tenemos la plena disposición de trabajar en conjunto. Nos une la apuesta por el desarrollo”, recalcó Jerí.

Coincidencias

El gobernante peruano acotó que coincidieron en la urgencia de articular esfuerzos operativos para desarticular las bandas de delincuencia organizada transnacional que operan en la frontera sur, así como aplicar mecanismos de cooperación para frenar el flujo de migrantes irregulares.

Kast y Jerí abordaron la proyección conjunta de sus países hacia los mercados del Asia-Pacífico en el marco del Foro Apec.