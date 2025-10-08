El Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del Interior, Carlos Malaver, por minimizar la violencia que afecta al sector transporte.

Calificó las expresiones de Boluarte como un “indolente desprecio por la vida” y recordó que 47 transportistas han sido asesinados este año.

La población también cuestiona a Boluarte por sus actitudes y declaraciones.

Reformas

Además, el CAL criticó las reformas penales aprobadas por el Congreso y el Ejecutivo, al señalar que han favorecido a la delincuencia, y exigió medidas concretas y pidió debatir el proyecto de ley 11760/2024-CP, que busca fortalecer la seguridad ciudadana y la acción de la justicia ante al crimen organizado.

Números

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) lamentó que Boluarte diga que “un paro no resuelve” el tema de la delincuencia y su “recomendación” de “no abrir mensajes de números desconocidos”. Asimismo, el CAL cuestionó al ministro Malaver por decir que “no se puede declarar un paro por la muerte de una persona”.

Congresistas

En tanto, el congresista Edward Málaga exigió la renuncia de Boluarte tras los acuerdos con transportistas que “reclaman por su vida y los ministros no tienen mejor idea que tomarse una semana entera para empezar con una mesa de trabajo”. Boluarte “es incapaz de gobernar”, aseveró.

Opiniones

Además, la legisladora Patricia Chirinos recalcó que a Boluarte “no le interesa la vida de la gente, solo piensa en cómo librarse de los juicios que la esperan cuando deje el poder”.

En tanto, el premier Eduardo Arana dijo que a Dina Boluarte la atacan por su “origen andino” y acusó a la prensa de “violencia verbal”.