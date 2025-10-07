Carreteras bloqueadas por el paro regional para exigir atender requerimientos sociales para Cajamarca.
Con bloqueos de carreteras, movilizados y de inteligencia vestidos de civil acusados de infiltrados se inició ayer una huelga regional indefinida que paraliza zonas estratégicas de la región Cajamarca.

Se bloqueó las Chiple–Cutervo, Bellavista-Jaén y Fernando Belaunde Terry en la zona de Chamaya.

Transportistas y pasajeros quedaron varados, mientras ronderos impedían la circulación vial.

Agentes retenidos

En Puerto Chiple, ronderos retuvieron algunas horas a cuatro policías de inteligencia vestidos de civil, a quienes hicieron caminar descalzos al acusarlos de infiltrados para generar disturbios y desmanes.

La Policía confirmó que se trataba de cuatro policías de inteligencia.

Reclamo social

Se exige mejorar la infraestructura vial y educativa; proteger territorios comunales ante concesiones mineras; salud y servicios básicos; y dejar de criminalizar a los ronderos.

La Policía confirmó que los manifestantes solo permiten el paso de ambulancias o vehículos de emergencia. Largas filas de vehículos se formaron por el cierre de vías.

