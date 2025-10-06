Ciento cuarenta y siete personas, todas venezolanas salvo una ecuatoriana, varias integrantes de bandas relacionadas a la organización criminal transnacional “Tren de Aragua”, fueron detenidas al intervenir ayer la Policía una discoteca de Los Olivos donde planificaban sus crímenes.

Para la Policía, en ese búnker se planificó el asesinato del funcionario indonesio Zetro Leonardo Purba, a quien un sicario victimó en Lince el 1 de septiembre último.

Los intervenidos son interrogados por la Policía.

Incursión

A las 4:30 de la madrugada, agentes de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera de la Dirincri irrumpieron en el local Azteca, que funcionaba clandestinamente en la avenida Los Platinos, primera etapa de la urbanización Industrial Infantas.

En el llamado “búnker del crimen” se incautó una subametralladora Mini Uzi, dos pistolas -una de ellas semiautomática-, municiones, cacerinas, drogas sintéticas y naturales, licores, motos y un celular robado.

Asesinato

En ese predio, sicarios se reunieron para ultimar detalles del asesinato a balazos, en Lince, del funcionario de la embajada de Indonesia Zetro Leonardo Purba, en septiembre.

En la discoteca, los policías sorprendieron a 79 hombres y 68 mujeres tomando licor y bailando bajo luces de colores y con chupetines “led”.

Detenidos

“Aquí se habían reunido previo al asesinato del ciudadano indonesio. Se ha identificado a cinco autores, intelectuales, materiales e intermediarios, cada uno con sus roles”, informó el jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, coronel PNP Carlos Morales.

Por este caso, los venezolanos Jhayker Echanagucia (23) “Malako” y Wilson Soto (24) “Primo” están presos.

Bandas

Algunos de los detenidos integrarían la banda “La Nueva Generación del Hampa”; dos tendrían nexos con la organización criminal “Los Antitren”, que se dedica a la extorsión y el sicariato. Otros actúan con “Los Hijos de Dios” y “Los Piratas nueva generación”. Todos fueron conducidos a la Dirincri.

En la Dirincri los identifican y se les investiga por presuntos delitos de tenencia ilegal de armas, narcotráfico y extorsión.