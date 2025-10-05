Un empresario que acompañado de una mujer conducía su camioneta acabó muerto al ser atacado a balazos por sicarios en un ajuste de cuentas en el distrito de La Esperanza, Trujillo.

El asesinato se perpetró la noche del último viernes en la calle Manuel Heredia, donde Alfredo Cabrera Gonzales (33) falleció en el acto y una joven mujer que lo acompañaba resultó herida por impacto de bala en una de sus manos.

Por la naturaleza del ataque no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

Testimonios

Según testigos, Alfredo Cabrera conducía su vehículo por ese sector cuando de pronto fue interceptado por otra camioneta de la que descendieron dos sujetos armados que, sin mediar palabra, lo acribillaron a tiros.

Persecución

Reportado el ataque, la Policía activó el “Plan Cerco” y tras ubicar el vehículo de los sicarios procedió a perseguirlo.

Hubo un intercambio de disparos y aunque dos hampones escaparon, la Policía detuvo a Diego Ávila Ventura, chofer de la camioneta de los asesinos.

Armas

Al realizar el registro del vehículo la Policía encontró tres pistolas automáticas, las mismas que serán sometidas a peritajes para determinar si fueron usadas en el crimen de Alfredo Cabrera.

No obstante, se deslizó la versión de un asalto para robar una importante suma de dinero a Alfredo Cabrera.