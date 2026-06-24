Cuestionamientos recibió la negativa del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, a reconocer el inminente triunfo de Keiko Fujimori y un gobierno fujimorista, a lo que se calificó de “conducta antidemocrática”, “capricho” y “chantaje político” que promueve “escenarios de confrontación”.

Luis Galarreta llamó a la tranquilidad pública, mientras que medios recordaron que Sánchez que respetaría resultados y que hoy derrotado no lo hace.

Fraude

Al denunciar un “fraude en desarrollo”, Sánchez cuestionó la eliminación de la obligación de digitalizar y remitir electrónicamente las actas de votación en el extranjero y convocó a una jornada nacional de movilización para este sábado.

“En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, recalcó.

Anoche, el Jurado Electoral Especial de Lima 2 declaró improcedente el pedido de JP para anular todas las actas del extranjero.

Fase

Ante ello, el candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó que Sánchez está en “fase de negación” de su derrota, que conoce desde hace una semana, y que con “conducta antidemocrática” ha “pateado el tablero” al desconocer la voluntad expresada en las urnas y está “al margen de la ley y de la democracia”.

Antidemocrático

El excandidato presidencial de Avanza País, Williams Zapata, afirmó que, al no reconocer los resultados de la segunda vuelta Sánchez es “antidemocrático” y que por “capricho” busca anular los votos del exterior “porque en la votación no se ha probado que hay fraude”.

Confrontación

En tanto, el congresista José Cueto dijo temer “escenarios de confrontación que puedan derivar en movilizaciones destinadas a obstaculizar la gestión del próximo gobierno”.

“Cualquier intento de generar incertidumbre política en los primeros meses tendría un impacto negativo en la economía, la inversión y la confianza de los ciudadanos”, recalcó.

Sheput con Keiko

Tras reunirse con Keiko Fujimori en su local de campaña, el analista político Juan Sheput alertó que “lo que está haciendo” Sánchez “es un chantaje político inaceptable en una democracia”.

Sánchez comete “un evidente desacato a la autoridad electoral”, dijo el expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola.