No solo son innecesarios y muestran una falta de control interno, sino que los excesivos gastos del gobierno de José Balcázar, que incluyen desayunos, polladas, kits antiestrés, ginkanas, monederos de cuero y hasta juegos de manicura, también son ilegales al contravenir las normas sobre uso de los recursos públicos.

El ex contralor general de la República Fuad Khoury destacó que “la mayoría de estos gastos superfluos son ilegales, están prohibidos porque en el Estado no puedes disponer del dinero más allá de los fines para que se han creado las instituciones”.

Este escándalo de gastos del gobierno se da cuando el Balcázar informó, en radio Exitosa, que entre este martes 21 y miércoles 22 de julio tendrá el informe técnico del Ministerio de Justicia para decidir si indulta al expresidente Pedro Castillo.

Prohibido

En Canal N, Fuad Khoury recalcó que usar dinero del Estado en las celebraciones está prohibido y “muchas veces tergiversan los gastos y los camuflan en coffe breaks”, proceder extendido en el Estado.

Khoury alertó “una especie de relajamiento, de pérdida de valor de lo que significa trabajar en el sector público”.

Principios

A su turno, el director ejecutivo de Proética, José Gargurevich, advirtió que tales prácticas vulneran los principios de austeridad y el adecuado uso de los recursos públicos.

“Nadie alertó que estos gastos afectan la austeridad del Estado”, afirmó sorprendido sobre la naturalidad con que se gasta de tal manera.

Solicitó que las oficinas de control interno emitan recomendaciones y que los titulares de cada entidad apliquen las sanciones administrativas y la Contraloría General de la República realice controles aleatorios y supervise el gasto público.