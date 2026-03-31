A poco de las elecciones, existe incertidumbre sobre los dos candidatos presidenciales que pasarán a la segunda vuelta que se prevé se realizará en junio para elegir en definitiva al nuevo jefe de Estado.

Analistas políticos, cada uno con interesantes observaciones, se pronuncian sobre cómo va el proceso electoral que llevará a las urnas a los peruanos el próximo domingo 12 de abril.

Se votará de 7 de la mañana a 5 de la tarde en todo el país.

¿Keiko y “Porky”?

Para el analista político Juan de la Puente, “la posibilidad de que se repita el escenario de 2016, donde pasan dos candidatos de derecha, es real”, mientras “el otro 50 % de posibilidades es que el escenario sea el del 2021 y es que pase un candidato del pacto y alguien antipacto”.

“Hay como una especie de 10 o 12 puntos en disputa, que los dos candidatos ubicados de mejor modo en las encuestas (Keiko Fujimori y Rafael López-Aliaga), creen que deberían ser, entre comillas, suyos”, aseveró.

Votos

Según el politólogo Gonzalo Banda, los errores de los candidatos, aunque mínimos, orientarán votos en esta recta final del actual proceso electoral.

“El elector se vuelve puritano. Ya no compara ideas: googlea, sospecha, busca errores mínimos, pecados veniales. El escrúpulo castiga al político y el fanatismo protege al gánster. Un candidato razonable cae por una falta menor; el gánster sobrevive blindado por su parroquia (bloque duro)”, enfatizó.

Ataques

Para el analista Jeffrey Radzinsky, “de los seis candidatos que disputan el pase a segunda vuelta, los que menos ataques han recibido -en esta campaña- son (Carlos) Álvarez y López-Aliaga; eso sucederá esta semana”.

“Si Álvarez gana 4 puntos llega segundo, si pierde 4 puntos queda sexto. Así de fragmentado y volátil” está el electorado, recalcó.

Para Radzinsky, “a menos de dos semanas para votar, llegó tarde, pero finalmente se siente un ambiente electoral”.

Los votantes van tomando posición cerca del 12 de abril.