Cuatro congresistas postulan a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y uno de ellos, con mayoría simple, será elegido hoy miércoles 18 de febrero por el pleno y de inmediato será juramentado como nuevo jefe de Estado interino y se dirigirá a Palacio de Gobierno.

El sucesor del vacado vía censura José Jerí saldrá entre Héctor Acuña (lista 1), María del Carmen Alva (2), Edgar Reymundo (3) y José Balcázar (4).

María del Carmen Alva es la favorita hacia la que, salvo un extrañísimo viraje de último minuto, se inclinarían Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Honor y Democracia, que han dominado el Parlamento en los últimos años.

Pleno y votación

En sesión presencial del Pleno, que se iniciará hoy a las 6 de la tarde, se leerá las listas presentadas, se designará a dos escrutadores que vigilen el acto electoral y se procederá a la votación en ánfora por orden alfabético.

Después se procederá al conteo voto por voto y ganará la lista que obtenga un número de votos igual o superior a la mayoría simple de concurrentes.

Ganador

Si ninguna lista obtiene esa mayoría simple, como se prevé al haber cuatro candidatos, se efectuará una segunda votación entre los dos más votados, en que ganará quien obtenga la mayoría simple.

“El candidato elegido presta juramento y asume funciones de inmediato”, indicó el Congreso.

Así, esta noche, el nuevo presidente del Congreso, ya juramentado como presidente de la república interino, con la banda presidencial incluida, llegará a Palacio de Gobierno.

Horas después nombrará a su premier y ministros.

Silvia Monteza, de Acción Popular como María del Carmen Alva, se postuló a sí misma a la hora límite, pero no se aceptó su candidatura.